Pressebericht Polizei Andernach für das Wochenende 22.04.2022- 24.04.2022

Hierbei blieb es erfreulicherweise bei Sachschaden. Unerfreulich ist, dass sich in drei Fällen der Verursacher sich von der Unfallstelle entfernten, ohne dem Geschädigten zu ermöglichen, dass er seinen Schaden beglichen bekommt.



Nickenich, Eicher Straße:



Im Zeitraum vom 14.04.2022 bis zum 22.04.2022 wurde in der o.g. Straße eine geparkter weißer Fiat 500 beschädigt. Aufgrund der Spurenlage dürfte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den Fiat am Kotflügel hinten links beschädigt haben.



Mülheim-Kärlich, Auf dem Leim:



Am 23.04.2022, in der Zeit von 10:00 – 11:00 Uhr beschädigte ein LKW einen Neubau in der o.g. Straße. Vermutlich beim Rückwärtsfahren/ Wenden wollte dieser eine Freifläche neben dem Haus nutzen und touchierte hierbei die Hausecke. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Bereich geschätzt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632 -9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.



Stadt Andernach:



Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 24.04.22, gegen 04:16 Uhr ein 20- jähriger aus dem Bereich der VGV Kaisersesch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund einer AAK von 1,32 Promille wurde bei diesem eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Ca. 20 min später musste ein 22-jähriger aus Koblenz ebenfalls den Führerschein bei der Polizei belassen, da er ebenfalls bei einer Verkehrskontrolle mit 1,55 Promille auffiel. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen.



Andernach, Koblenzer Straße:



Am 24.04.22, gegen 04:30 Uhr, wurde eine männliche Person in einer Diskothek von einem unbekannten Täter geschlagen. Bevor die Polizei erschien, konnte der Beschuldigte flüchten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

02632-9210



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell