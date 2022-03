Pressebericht Polizei Andernach, Freitag, 25.03.2022 – 27.03.2022, 13:15 Uhr

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen

geparkten Pkw. Der verursachende Pkw wurde durch die Fahrerin nunmehr

um geparkt. Im Anschluss wurde die Unfallverursacherin angesprochen,

verließ aber zunächst zu Fuß die Unfallstelle. Die 59-Jährige kehrte

etwas später jedoch wieder an die Unfallstelle zurück. Hierbei wurden

durch die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholauffälligkeiten

festgestellt. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und der

Führerschein einbehalten.



Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizei Andernach

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei

Andernach noch 9 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise

niemand verletzt wurde.



Hinteres Kennzeichen von Pkw VW entwendet

Andernach: Am Samstagnachmittag, wurde im Zeitraum von ca. 13:20 Uhr

- ca. 13:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der

Koblenzer Straße, das hintere Kennzeichen mit NR-Zulassung, von einem

geparkten Pkw VW Polo, entwendet.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Kennzeichen von Pkw-Anhänger entwendet

Plaidt: Im Zeitraum von Dienstag, 22.03.2022, bis zum Sonntagmorgen,

wurde im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße, das Kennzeichen eines

Pkw-Anhängers, mit MYK-Zulassung, entwendet.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



In Schule eingedrungen – Schrank beschädigt

Andernach: Im Zeitraum, von Samstagmittag, bis Sonntagvormittag,

wurde durch bisher unbekannte Täter in der Salentinstraße, in eine

dortige Schule gewaltsam eingedrungen. Im Inneren wurde ein

Holzschrank beschädigt. Nach derzeitigem Stand wurde nichts

entwendet.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



