Pressebericht Polizei Andernach

Pkw auf der B 9 mit Gegenstand beworfen Andernach: Bereits am vergangenen Freitag, 15.04.2022, wurde nach derzeitigem Stand, gegen 21:30 Uhr, ein Pkw Kia, beim Befahren der B 9 in Fahrtrichtung Bonn, von der Brücke im Bereich Lohmannstraße, mit einem Gegenstand beworfen.



Am Pkw entstand im Dachbereich ein Sachschaden.



Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel. 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de erbeten.



