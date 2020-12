Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 15:14 Uhr

Boppard

Pressebericht PI Boppard 24.-26.07.2020

Am 26.07.20 gegen 02:20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer zwei betrunkene Radfahrer, die in Schlangenlinien durch die Koblenzer Straße in Boppard in Richtung Rhens fahren.