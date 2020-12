Räuberischer Diebstahl in Schuhgeschäft Am Freitag dem 04.12.2020 gegen 19:30 Uhr kam es in einem Schuhgeschäft in Mülheim-Kärlich zu einem räuberischen Diebstahl.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter entwendete in dem Geschäft ein Paar Kinderschuhe und versteckte diese unter seiner Jacke. Im Eingangsbereich wurde durch die noch vorhandene Diebstahlssicherung der Alarm ausgelöst. Im Rahmen der Nacheile einer Mitarbeiterin konnte der Mann in unmittelbarer Nähe angetroffen und zunächst festgehalten werden. Er versuchte sich dann loszureißen und verletzte hierbei die Mitarbeiterin leicht an der Hand. Die Schuhe warf er ihr im Anschluss vor die Füße und lief in Richtung Aldi davon. Der Mann sei ca. 18-20 Jahre alt gewesen, heller Typ, trug eine rote Jacke und eine graue Jogginghose. Zudem trug dieser schwarze Nike-Schuhe mit blauer Aufschrift sowie In-Ear-Kopfhörer.



Zeugen die Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei Andernach zu melden.



Verkehrsunfall mit Personenschaden – Fahrradfahrer leicht verletzt



Am 05.12.2020 gegen 09:30 Uhr befuhr ein 69 jähriger Andernacher mit seinem PKW die Roonstraße in Andernach in Richtung Cranachstraße. An der Kreuzung Roonstraße / Merianstraße stößt dieser mit einem 54 jährigen querenden Radfahrer zusammen. Dieser zog sich durch den Sturz diverse Prellungen und Schürfwunden zu und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.



Trunkenheit im Verkehr – Radfahrer betrunken gestürzt



Am 05.12.2020 gegen 14:15 Uhr befuhr ein Radfahrer im Bereich Mc Donalds in Andernach den dortigen Radweg und kam aufgrund seiner Alkoholisierung zu Fall. Hierbei wurde dieser leicht verletzt. Es konnte bei diesem ein Alkoholwert von 1,21 Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-9210

Homepage der PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell