Pressebericht für das Wochenende 23./24.04.2022

Lahnstein / Braubach (ots) –



Lahnstein:



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 21./22.04.2022 kam es in der Westallee in Lahnstein zu einem Diebstahl von Kabeln von einer Baustelle.



Im Zeitraum Mittwoch 20.04. bis Freitag, 22.04.2022 wurde aus einem Hof eines Wohnhauses ein E-Scooter gestohlen.



Braubach:



In der Nacht von Freitag auf Samstag, 22./23.04.2022 wurden in der Kleingartenanlage in Braubach / Charlottenstraße mindestens zwei Gartengrundstücke durch unbekannte Täter betreten und es wurde versucht, das Schloss einer Gartenhütte aufzubrechen. Weiterhin wurde in der Anlage ein Gartenzaun beschädigt.



Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den genannten Vorfällen machen können, sich unter Telefon 02621/9130 zu melden.



