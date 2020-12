Einbruchdiebstahl in Argenthal, Täter wurden durch Eigentümer überrascht und flüchteten / Zeugen gesucht Am vergangenen Freitag kam es in Argenthal in der Straße Im Wiesengrund zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus.

Als die Eigentümer gg. 17.45 Uhr nach Hause zurückkehrten, stellten sie in ihrem Wohnzimmer zwei männliche Personen fest. Nachdem einer der Täter noch Pfefferspray in Richtung der Eigentümer versprüht hatte, ergriffen beide durch die bereits zuvor aufgehebelte Terrassentür die Flucht. Die Eigentümer wurden bei diesem Vorfall nicht verletzt.



Von den beiden männlichen Tätern liegt bislang folgende Beschreibung vor:



– beide maskiert und komplett schwarz bekleidet

– ein Täter ca. 160-170 cm groß, der weitere Täter ca. 180-190 cm

groß Zeugen, die im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten dies der Polizei mitzuteilen.



-- Unfallflucht auf dem Mitfahrerparkplatz am Ellerner Weiher an der B50 / Zeugen gesucht



Im Verlauf des vergangenen Freitags, zwischen ca. 05.00 Uhr und 15.00 Uhr, wurde auf dem Mitfahrerparkplatz am Ellerner Weiher ein dort abgestellter Pkw an der linken Fahrzeugseite durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich durch einen niedrigen Pritschenwagen oder ein Fahrzeug mit Anhänger, erheblich beschädigt.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeten.



