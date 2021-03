Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein vom Wochenende 19.03. – 21.03.2021

Hier entstanden lediglich Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen. In einem Fall entfernte sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, konnte aber im Rahmen der weiteren Ermittlungen festgestellt werden.



Lahnstein



Gewerbsmäßiger Bandendiebstahl im Globus



Durch den Ladendetektiv des Globus Handelshofes in der Brückenstraße konnten am Freitag, den 19.03.2021, gegen 15:37 Uhr drei Personen im Verkaufsraum festgestellt werden, die einen mit hochpreisigen Waren voll beladenen Einkaufswagen durch den Eingangsbereich schieben wollten, ohne diese zuvor an der Kasse bezahlt zu haben.

Einer der Täter konnte durch den Ladendetektiv gestellt und bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festgehalten werden. Die beiden weiteren, bislang unbekannten Tatverdächtigen flüchteten mit einem Pkw der Marke Mercedes (schwarzer GLA) mit NR-Kennzeichen von der Tatörtlichkeit. Dieser konnte im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden ca. 25-35 Jahre alten flüchtigen Personen wurden wie folgt beschrieben:

-Tatverdächtiger 1: kurze, schwarze Haare; bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Kapuzenjacke

-Tatverdächtige 2: braune Haare; bekleidet mit einer rosaroten Wolljacke und einer braunen Ledertasche



Umweltdelikt – Unerlaubte Entsorgung von Altöl



Am Samstag, den 21.03.2021, meldete ein Anzeigenerstatter gegen 16:17 Uhr hiesiger Dienststelle im Bereich der Straße „Am Wenzelpark (dortiges Blockkraftwerk)“ diverse unerlaubt entsorgte Ölbehältnisse, welche noch mit einer größeren Menge Altöl gefüllt waren. Weiter musste bereits eine ausgelaufene Altöllache festgestellt werden, weshalb durch die Freiwillige Feuerwehr Lahnstein Erdreich abgetragen werden musste. Die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises wurde im Rahmen der Einsatzbewältigung über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.



Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang / zu den unbekannten Tätern machen können bzw. verdächtige Wahrnehmungen festgestellt haben, sich telefonisch oder schriftlich auf hiesiger Dienststelle zu melden.



