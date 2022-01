Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein für den Zeitraum 21.01.2022 bis 23.01.2022 (Stand 09 Uhr)

Bei dem s.g. Auffahrunfall wurde eine 59-jährige weibliche Beifahrerin leichtverletzt (vermutlich HWS) und wurde infolge zur ärztlichen Untersuchung mittels RTW in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.



Lahnstein – Verkehrsunfallflucht



Am 21.01.2022, gegen 15:30 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Rasenplatz zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein PKW (schwarzer Mercedes) beschädigte beim rückwärtigen Rangieren in/aus einer Parktasche den dahinter auf der anderen Straßenseite stehenden PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich infolge unerlaubt vom Unfallort und parkte an anderer Stelle auf dem Parkplatz. Durch einen Zeugen wurde der Unfall beobachtet, dieser informierte die Polizei und führte diese im weiteren Verlauf auch zum PKW des Unfallverursachers.



Sollten noch weitere Zeugen den Unfall beobachtet haben können diese sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein melden.



Lahnstein – Verkehrsunfall mit Personenschaden (leichtverletzt)



Am 22.01.2022, gegen 14:50 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße zu einem Alleinunfall. Der 44-jährige männlich Fahrer eines E-Rolles (s.g. Elektrokleinstfahrzeug) kam bei einem Abbiegevorgang ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Durch den Sturz zog sich der Fahrer leichte Verletzungen im Gesicht bzw. am Kopf zu. Der Fahrer wurde infolge vorsorglich mit einem RTW in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.



Hinweise zum Verkehrsunfall bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell