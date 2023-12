Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein 15.12.2023 – 17.12.2023 14:00 Uhr

Symbolbild Foto: dpa

Augenscheinlich wurde das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug der Melderin durch einen vorbeifahrenden PKW touchiert und beschädigt. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Sachbeschädigung



In der Nacht von Freitag, 15.12.2023 auf Samstag, 16.12.2023 kam es in der Straße „Zur Ruppertsklamm“ an zwei Einfamilienhäusern zu Vandalismus. Im ersten Fall wurde ein Weihnachtsstern beschädigt und eine Außenbeleuchte aus der Fassade gerissen. Im zweiten Fall wurde eine am Zaun befestigte Lichterkette mutwillig beschädigt.



Trunkenheitsfahrt



Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurden am 17.12.2023 gegen 02:40 Uhr auf dem Rheinhöhenweg in Lahnstein bei einem 31-jährigen Autofahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Da auch weitere Vortests den Verdacht der Einnahme von berauschenden Mitteln bekräftigten, wurde dem Autofahrer eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Fahrraddiebstahl



Im Tatzeitraum 16.12.2023 16:00 Uhr – 17.12.2023 02:00 Uhr kam es in Lahnstein, Johannesstraße zu einem Einbruch in eine Fahrradgarage. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde mindestens ein hochwertiges Mountainbike entwendet.



Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr



Nach Hinweis eines Zeugen wurde in Lahnstein in der Straße „In der Weilbach“ in der Nacht zum Sonntag an einem Gullideckel ein Draht derart zwischen Abdeckung und Schachtrand geführt, dass eine Schlaufe entstand und hierdurch eine Stolperfalle hergestellt wurde. Glücklicherweise wurde durch das bereitete Hindernis auf der Straße niemand verletzt oder anderweitig geschädigt.



In allen genannten Fällen wurden die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen. Telefon: 02621/913-0 oder per E-Mail PILahnstein@polizei.rlp.de



