Pressebericht der Polizeiinspektion Boppard für das Wochenende 26.03.-28.03.2021

Davon waren vier unter Beteiligung von Wildtieren.



Ferner ereigneten sich zwei Unfälle mit jeweils einer leicht verletzten Person.



Boppard – Am Samstag gegen 12:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem Pkw die B 9 aus Richtung Bad Salzig kommend. Ihr wurde durch eine andere 20-jährige Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt genommen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 21-jährige Fahrerin stand unter Schock und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Beifahrer und die Unfallverursacherin blieben unverletzt.



Pfaffenheck – Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr befuhren ein 83-jähriger Mann mit seiner 69-jährigen Beifahrerin und eine dahinter befindliche 23-jährige Fahrzeugführerin die L 214 in Fahrtrichtung Boppard-Buchholz. Der Mann bremste verkehrsbedingt ab. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes fuhr die 23-Jährige auf den vorausfahrenden Pkw auf. Die 69-jährige Beifahrerin klagte über Rücken- und Nackenschmerzen. Die Unfallverursacherin und der Fahrer blieben unverletzt.



Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden bei einem 18-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Die Weiterfahrt wurde vorerst untersagt und entsprechende Anzeigen gefertigt.



Auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Boppard kam es am Freitagmorgen zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter Pkw wurde durch ein unbekanntes flüchtiges Fahrzeug beschädigt. Es gibt keinerlei Hinweise auf das Fahrzeug bzw. den/die Verursacher/in.



Die Polizeiinspektion Boppard bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Tel. 06742/8090 oder per Mail an piboppard@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard



Tel.06742-8090

Mail: piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell