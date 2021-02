Pressebericht der Polizeiinspektion Bendorf vom Wochenende 26.02. – 28.02.2021

Einbruchsdiebstahl, Goethe Atrium Bendorf In der Zeit vom 25.02.16:00 Uhr bis zum 26.02.21 – 18:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Kellerräume des Wohn- und Ärztehauses Goethe Atrium in der Vallendarer Straße 26 in Bendorf.

In der Zeit vom 25.02. – 16:00 Uhr bis zum 26.02.21 – 18:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Kellerräume des Wohn- und Ärztehauses Goethe Atrium in der Vallendarer Straße 26 in Bendorf. Bislang unbekannte Täter brachen mit brachialer Gewalt eine Kellertür aus Dachlatten auf und entwendeten ein ferngesteuertes Modellauto sowie diverse Werkzeuge der Marke „Bosch“. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1200 EUR. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. In den zurückliegenden Wochen wurden durch die Mieter vermehrt unberechtigte Personen in dem Gebäude festgestellt. Hinweise zur Aufklärung der Tat oder verdächtige Wahrnehmungen werden an die Polizeiinspektion Bendorf erbeten.



