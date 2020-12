Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 11:50 Uhr

In der Stadt Bendorf kam es am Wochenende zu mehreren Sachbeschädigungen durch Steinewerfer. Am Freitagabend warfen mehrere Jugendliche in der Mühlenstraße eine Scheibe ein. In der Nacht auf Sonntag wurde die Scheibe der Stadthalle Bendorf ebenfalls durch unbekannte Täter mit Steinwürfen beschädigt.



Verkehrsunfallflucht In Bendorf kam es am Samstag, um 22:35 Uhr, in der Ringstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines dunklen PKW streifte beim Überholen innerorts ein anderes Fahrzeug mit dem Seitenspiegel und entfernte sich im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit. Der PKW des Unfallverursachers konnte einige Zeit später in der Ortschaft Puderbach festgestellt werden. Das Fahrzeug hatte erhebliche weitere Unfallschäden an beiden Seiten. Es bestand der Verdacht, dass das Fahrzeug auf dem Weg von Bendorf nach Puderbach mindestens in einen weiteren Unfall verwickelt war. Ermittlungen bezüglich des Fahrzeugführers und weiterer Geschädigter dauern aktuell noch an.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bendorf oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



