Pressebericht der Polizeiinspektion Bendorf für das Wochenende vom 19.03. – 21.03.21

Kinderspielzeuge wurden aus einem Schuppen herausgeholt und über den ganzen Garten verteilt, in der Sauna wurden ebenfalls alle Gegenstände umhergeworfen. Bei den Tätern könnte es sich nach ersten Ermittlungen um Kinder/Jugendliche gehandelt haben. Es handelt sich nicht nur eine Form von groben Unfug, sondern es wurde auch der Straftatbestand eines Hausfriedensbruchs erfüllt.



Bendorf, Stadtgebiet



Im Verlaufe der Nacht von Freitag auf Samstag wurde bei einem in der Concordia Straße am Straßenrand geparkten PWK ein Seitenspiegel abgetreten.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu zwei Mülltonen-Bränden. Im Stadtparkt wurde gegen 22:00 Uhr der Inhalt eines öffentlichen Mülleimers in Brand gesetzt. Sachschaden entstand dabei nicht. Durch Zeugen wurden mehrere Jugendliche gesehen, welche die Örtlichkeit fluchtartig verlassen haben.

Gegen 23:40 Uhr brannte ein Mülleimer in der Luisenstraße in Bendorf vollständig ab.

Auch hier gingen Hinweise auf jugendliche Verursacher bei der Polizei ein.



Fund eines Fahrrades



Auf dem Fußweg von Bendorf in Richtung Engers/Mühlhofen wurde durch einen Zeugen am Samstag Nachmittag ein rot/weißes Fahrrad der Marke Schauff aufgefunden. Das unbeschädigte Fahrrad wurde zunächst bei der Polizei sichergestellt. Ob das Fahrrad zuvor gestohlen oder unbefugt benutzt wurde ist aktuell nicht bekannt.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bendorf unter der Telefonnummer 02622-94020 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622-9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell