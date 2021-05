Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 21.05.21 – 23.05.21

Demnach beobachtete der Ladendetektiv, wie der Täter zunächst Ware in seinen mitgeführten Rucksack einsteckte und anschließend ohne zu bezahlen den Kassenbereich verlassen wollte. Als der Detektiv ihn ansprach, versuchte der Täter zu flüchten.

Im folgenden Gerangel konnte der Detektiv dem Täter die Atemschutzmaske vom Gesicht reißen und den bereits amtsbekannten Mann identifizieren. Gegen diesen bestand bereits ein Hausverbot im besagten Shop.

Der Täter flüchtete daraufhin von der Örtlichkeit und ließ das Diebesgut zurück.

Bei der Auseinandersetzung wurde der Täter leicht verletzt.

Gegen den 32jährigen wurden Strafanzeigen wegen räuberischen Diebstahls, Hausfriedensbruch und Beleidigung erfasst.



2)

Kruft, 21.05.21, 14:15h



In Kruft wurde am Freitagmittag im Rahmen Bauarbeiten in der Nickenicher Straße in Kruft eine Gasleitung getroffen. Da der örtliche Versorger das Gas nicht abstellen konnte, wurde durch eine Tunnelfirma der Boden aufgerissen und die Gasleitung abgeklemmt.

Messungen der Feuerwehr ergaben, dass lediglich eine geringe Menge Gas austrat, sodass nur ein geringer Absperrradius gewährleistet werden musste.

Gefahr für die Anwohner bestand nach Aussage der Feuerwehr nicht.



3)

Kruft, 21.05.21, 11:10h



Am Donnerstag kam es gegen 11:000 Uhr auf der Hohlstraße in Kruft zu einer Verkehrsunfallflucht.

Demnach touchierte ein Fahrzeug beim Vorbeifahren mit dem linken Außenspiegel den ebenfalls linken Außenspiegel eines stehenden Fahrzeugs.

Der Unfallverursacher hielt kurz an, setzte seine Fahrt danach jedoch in Richtung Bahnhofstraße fort.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Audi, möglicherweise A3, handeln.

Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Andernach unter 02632-9210.



4)

Saffig, 21.05.21, 21:00h



In Saffig kam es am Freitagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Demnach wären zwei Personen, von denen eine mit einer Metallstange bewaffnet gewesen sei, unverhofft auf einen 23jährigen zugestürmt. Dieser habe gemeinsam mit Kumpels zusammengesessen und etwas getrunken.



Der bewaffnete Täter habe mehrmals auf den 23jährigen eingeschlagen, während der zweite Täter diesen angefeuert habe.

Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und klagte über Schmerzen am Arm. Die Täter entfernten sich danach in unbekannte Richtung, einer der beiden konnte bereits ermittelt werden. Es handelt sich um einen polizeibekannten 21jährigen aus dem Bekanntenkreis des Opfers.



5)

Mülheim-Kärlich, Umitz-Bahnhof, 22.05.21, 00:30h



In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Metallbaufirma in Urmitz eingebrochen.

Es wurden mehrere, auf dem Gelände abgestellte Fahrzeuge angegangen und diverse Werkzeuge entwendet. Die Firma war in der Vergangenheit bereits auf vergleichbare Weise angegangen worden.

Der Gesamtschaden der Einbrüche wird vom Inhaber der Firma auf mehrere 100.000EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



6)

Bassenheim, 22.05.21, 10:35h



Am Samstagvormittag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer leerstehenden Halle in Bassenheim aus. Die Halle befindet sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Wohnhäusern.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Bewohner der angrenzenden Gebäude konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen.

Eine Bewohnerin erlitt eine Panikattacke und musste medizinisch versorgt werden.

Die Brandurasche ist noch unklar.



