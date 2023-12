Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach für den Zeitraum Freitag 29.12. bis 31.12.2023

Symbolbild Foto: dpa

Es kam zu keinerlei Bedrohungs- oder Gefährdungslagen; Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurden gegen die Männer aus Bad Breisig und Andernach eingeleitet.



In den frühen Morgenstunden des 30.12.2023 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Marktplatz. Keiner der drei beteiligten Personen bedurfte ärztlicher Behandlung. Der Grund dürfte im persönlichen Umfeld zu finden sein.



Gemarkung Kretz



Unbekannte Täter brachen vom 28. auf den 29.12.2023 zwei Absperrpfosten auf dem Wirtschaftsweg zwischen Kretz und Plaidt aus ihrer Verankerung und entwendeten diese. Der durch Verkehrszeichen 250 (Durchfahrt gesperrt) beschilderte Wirtschaftsweg wurde beständig durch nicht berechtigte Kraftfahrzeuge befahren, was die Absperrpfosten erforderlich machte.

Hinweise an die Polizei in Andernach unter 026329210 oder per eMail piandernach@polizei.rlp.de



Mülheim-Kärlich



Drei vermummte Täter wurden dabei beobachtet, wie sie mittels Hebelwerkzeug versuchten, in die rückwärtigen Räumlichkeiten des Norma-Marktes in der Clemensstraße einzubrechen. Dies geschah am 29.12.2023 gegen 21:30 Uhr. In diesem Zusammenhang wurde ein grauer VW Golf mit Koblenzer Teilkennzeichen KO-? beobachtet, der sich in Richtung Reihe Bäume entfernte.

Sachdienliche Hinweise zu Personen oder Kennzeichen an die Polizei Andernach unter 026329210 oder per eMail piandernach@polizei.rlp.de



In der Rosenstraße wurde am Abend des 30.12.2023 durch das Zünden eines nicht zugelassenen Knallkörpers die Terrasse eines Wohnhauses beschädigt. Gegen die Täter wird dank technischer Daten ermittelt.



Dienstgebiet



Insgesamt ereigneten sich 3 Sachschadensunfälle, bei denen sich die Verursacher unerlaubt entfernten und deshalb Strafverfahren eingeleitet wurden.



Im Bereich Mülheim-Kärlich / Urmitz fiel zwischen 22:00 und 0:00 Uhr am 29.12.2023 der Strom aus, was zu zahlreichen Alarmmeldungen der ansässigen Firmen führte und die Polizei in dem Zeitraum stark in Anspruch nahm.



Im gesamten Dienstgebiet wurde das Abbrennen von Böllern und Feuerwerkskörpern gemeldet. In Mülheim-Kärlich geriet so ein Mülleimer in Brand, der schnell abgelöscht werden konnte. Das Ordnungsamt der VG Weißenthurm führte in Kooperation mit der Polizei verstärkte Kontrollen durch.



