Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende 28.6.-30.6.24

Die Richtungsfahrbahn Andernach musste aufgrund starker Rauchentwicklung kurzzeitig voll gesperrt werden. Es waren die Feuerwehren der VG Weißenthurm mit dem Löschgruppen Kettig, Weißenthurm und Mülheim-Kärlich vor Ort. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Aufgrund des Schadens, welche auf der Fahrbahn entstand, ist die B9 in Fr Andernach zurzeit nur einspurig befahrbar.



Andernach



Gegen 09:30 Uhr wurde im Bereich der Innenstadt ein Verkehrsunfall mit einem Mofa gemeldet. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wirkte die Fahrerin hochgradig alkoholisiert. Die Fahrerin wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Dort wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Plaidt



Am Sonntag, den 30.06.24 kam es gegen 13:40 Uhr zum Brand einer Gartenlaube in der Ortslage Plaidt. Diese stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Die Laube brannte bis auf die Grundmauern nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Objekte konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.



