Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende 09.08.2024- 11.08.2024.

Andernach



Plaidt, Scherersgäßchen; Verkehrsunfallflucht durch betrunkenen Fahrzeugführer, ohne Führerschein



Am 10.08.2024, gegen 17:15 Uhr, teilt ein Hausbesitzer der o.g. Straße mit, dass ein roter BMW mit der Wand seines Hauses kollidiert sei. Der Fahrer sei anschließend ausgestiegen, hielt eine Flasche Whiskey in der Hand und verließ die Örtlichkeit. Während der Unfallaufnahme erschien der Fahrer an der Unfallstelle. Es handelte sich um einen 23- jährigen aus der VGV Pellenz. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde zudem festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



Andernach, Parkplatz Bollwerk; Verkehrsunfallflucht



Im Zeitraum vom 09.08.24, 13:30 Uhr – 09.08.2024, 15:17 Uhr, wurde im Bereich des Parkplatzes Bollwerk in Andernach, ein schwarzer Seat Formentor durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach der Spurenlage dürfte der Schaden entstanden sein, als der Unfallverursacher die Türen öffnete und damit gegen das geparkte Fahrzeug stieß.



Andernach, Kurfürstendamm; Diebstahl von einem E-Scooter



Im Zeitraum vom 06.08.2024, 05:00 Uhr- 09.08.2024, 19:30 Uhr, wurde ein E-Scooter entwendet, den der Geschädigte in der o.g. Straße abgestellt hatte.



Andernach, In der Felster; Diebstahl eines Starkstromkabels.



Am 10.08.2024, gegen 02:03 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen aktuellen Kabeldiebstahl (Starkstromkabel) an einer dortigen Trafo-Station informiert. Vor Ort konnte von der Polizei keine Person mehr angetroffen werden. Die Trafostation befindet sich unterhalb der Krahnenbergbrücke.



Zeugen die Angaben zu den o.g. Taten oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach (02632- 921-0) zu melden.



