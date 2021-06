Pressebericht der Polizeiautobahnstation Montabaur für den Zeitraum 25.06.21 bis 27.06.21

Bei den am 26.06.21 durchgeführten Verkehrskontrollen konnten neben den festgestellten Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss noch diverse Betäubungsmittel und Utensilien sichergestellt werden. Hier wurden neben Kokain auch Cannabisprodukte und Anabolika sichergestellt.



Bei einen Fahrzeugführer, welcher u.a. positiv auf Kokain getestet wurde, wurde eine Anschlussdurchsuchung in seiner Wohnung im Westerwald durchgeführt. Hierbei konnten weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Da dem Beschuldigte bereits seine deutsche Fahrerlaubnis entzogen und ihm somit die Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland entzogen wurde, wurde ebenfalls sein ausländischer Führerschein zwecks Eintragung eines Sperrvermerks sichergestellt. Ermittlungen hierzu dauern an.



Der Fahrer eines SUV aus dem Raum Köln missachtete in einem auf 80 km/h reduzierten Streckenabschnitt der BAB3 das Tempolimit um mindestens das Doppelte. Offensichtlich hatte er den Streifenwagen hinter und die drei Verkehrszeichen schlichtweg übersehen. Der Grund für das schnelle Fahren war, dass man für Mama noch eine Waschmaschine abholen müsse. Bei der anschließenden Kontrolle, zeigte der 25 jährige Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen. Auch bei diesem Verkehrsteilnehmer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Straf- und Ordungswidrigkeitenanzeigen vorgelegt. Der Fahrzeugführer darf sich auf einen längeren Zeitraum des Führescheinentzuges einstellen.



Bei der Kontrolle eines slowakischen Fahrzeugführers wurde ebenfalls festgestellt, dass dieser unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Bei ihm konnten ebenfalls bei der Durchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden werden. Nach Entnahme der Blutprobe, musste dieser eine Sicherheitsleistung in Höhe von 950 Euro bezahlen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen wurden erfasst.



Bei der Kontrolle eines 28 jährigen Fahrzeugführers aus dem Westerwald, konnten neben der aktuellen Kokainbeeinflussung diverse Anabolika in seinem Pkw aufgefunden und sichergestellt werden. Der Führerschein und das Anabolika wurden vor Ort sichergestellt. Entsprechende Anzeigen wurden auch hier erfasst.



Bei der Kontrolle eines rumänischen Staatsangehörigen, wurde bei der Durchsuchung seines Pkw ein offensichtlich frisch abgetrennter Katalysator aufgefunden. Der Beschuldigte konnte keinen Eigentumsnachweis vorlegen, so dass der Katalysator sichergestellt wurde. Aufgrund der derzeit hohen Preise für solche Fahrzeugteile, boomt das Geschäft mit dem Diebstahl solcher Fahrzeugteile. Um dem Beschuldigten das Entfernen solcher Teile zukünftig etwas zu erschweren, wurde seine Akku Flex ebenfalls gleich von den Kollegen sichergestellt. Nach Bearbeitung dieses Sachverhaltes verließ der Beschuldigte sichtlich geknickt die Wache.



