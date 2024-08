Pressebericht der Polizei Andernach, vom Montag dem 26.08.2024

Anzeige





In der Nacht vom 25.08.2024, 23:30 Uhr – 26.08.2024, 08:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter an einem Autohaus in der Erfurter Straße insgesamt 12 Fahrzeuge mit Farbe. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen des Geschädigten auf ca. 40.000- 60.000 Euro. Auch Fahrzeuge von Kunden waren unter den beschädigten Fahrzeugen.



56218 Mülheim-Kärlich, Amselstraße 1



Im Zeitraum vom 23.08.24- 26.08.2024 wurde an einem geparkten Firmenwagen an der o.g. Anschrift die Seitenscheibe eingeschlagen. Hierdurch konnten die Täter ins das Innere des Fahrzeuges gelangen und entwendeten mehrere Bauwerkzeuge.



56626 Andernach, Koblenzer Straße 53



Am dortigen Tankcenter kam es im Zeitraum vom 25.08.24, 22:00 Uhr bis 26.08.2024, 06:00 Uhr, zu einem versuchten Einbruch. Der oder die unbekannten Täter versuchten über mehrere Fenster und Türen in das Objekt zu gelangen, dies gelang jedoch nicht.



56626 Andernach, Koblenzer Straße 51



Im Zeitraum vom 24.08.24, 15:00 Uhr bis 26.08.2024, 10:00 Uhr, wurden aus einem Handyladen im Kaufland – Komplex eine Vielzahl von Handys entwendet. Der oder die Täter ließen sich offensichtlich einschließen, hebelten dann die Eingangstüre des Geschäftes auf und verließen im Anschluss das Gebäude über einen Nebenausgang.



56220 Sankt Sebastian, Kesselheimer Straße 67

Im Zeitraum vom 24.08.24, 20:00 Uhr bis 26.08.2024, 05:30 Uhr, drangen unbekannte Täter über das Dach des Nahkaufes in die Filiale der darin befindlichen Metzgerei ein. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten 100 Euro Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.



Wer kann Angaben zu der Tat oder den Tätern machen oder zur sonstigen Erhellung der o.g. Straftaten beitragen? Hinweise nimmt die Polizei in Andernach unter der 02632 – 9210 entgegen.



