Pressebericht der PI Lahnstein vom Wochenende 23.04. – 25.04.2021

Lahnstein



Sachbeschädigung an Bushaltestelle



Am Samstag, den 24.04.2021, wurde durch einen Passanten mitgeteilt, dass das Glasdach der Bushaltestelle an der Brückenstraße vor dem Globus SB Warenhaus beschädigt ist. Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass das Glasdach durch unbekannte Täter mittels stumpfer Gewalt beschädigt wurde. Der genaue Tatzeitraum kann aktuell nicht näher eingegrenzt werden. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.



Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, sich zu melden.



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-9130

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



