Pressebericht der PI Lahnstein vom Wochenende 02.07.2021 – 04.07.2021

Koblenz – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug



Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum 02.07.2021/12:00 Uhr – 03.07.2021/08:00 Uhr der linke Außenspiegel eines orangefarbenen Mini Coopers beschädigt. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Franz -Leuninger-Straße geparkt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Lahnstein – Trunkenheitsfahrt



Am 02.07.2021 gegen 12:30 Uhr fiel den Beamten in der Nordallee der Fahrer eines E-Rollers auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten beim 24-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der E-Roller zunächst zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurden Verfahren wegen des Verdachtes des Führens eines Kfz. unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Besitz/Erwerb von Betäubungsmittel eingeleitet.



