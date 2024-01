Pressebericht der PI Bendorf für das Wochenende vom 12.01.24 – 13:00 Uhr bis 14.01.24 – 13:00 Uhr

Einbruchsdiebstahl In der Nacht von Donnerstag 11.01.24 auf Freitag 12.01.24 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Friseurgeschäft in der Hauptstraße in Bendorf.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Haupteingangstür Zugang zum Geschäft, durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten anschließend Bargeld und andere Wertgegenstände. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.



Hinweise hierzu werden an die PI Bendorf erbeten.



Betäubungsmittelverstoß



Am Samstag, 13.01.24 gegen 14:30 Uhr, wurde ein randalierender weiblicher Gast in einem Hotel in Bendorf gemeldet. Der Grund für die Verhaltensauffälligkeit konnte durch die eintreffende Polizeistreife schnell festgestellt werden. Die 44-jährige Frau aus Burgbrohl befand sich offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Rahmen der Einsatzbewältigung konnten bei ihr dann auch noch weitere geringe Mengen Betäubungsmittel, Amphetamin und Cannabis, aufgefunden und sichergestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Körperverletzung



Am Sonntag, 14.01.24 gegen 01:00 Uhr, kam es an der Bushaltestelle in der Rheinstraße vor der Kongresshalle in Vallendar, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Der Beschuldigte stieß im Verlauf der Streitigkeiten den Geschädigte zu Boden, woraufhin sich dieser eine Schürfwunde am rechten Knie zuzog. Anschließend flüchtete der Beschuldigte in Beisein von 2-3 weiteren Personen von der Örtlichkeit.



Hinweise hierzu werden an die PI Bendorf erbeten.



