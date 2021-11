Pressebericht der PI Bendorf für das Wochenende 19-22.11.2021

Dabei kamen drei häufig verwendete Vorgehensweisen zur Anwendung. In einem Fall entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro.

Falsche Polizeibeamte riefen an und schilderten, dass in der Nachbarschaft bei einer festgenommenen Tätergruppe Listen gefunden wurden, auf denen auch die Adressen der Angerufenen aufgeführt waren. Im Anschluss wurden die Geschädigten angewiesen ihr Vermögen zu sichern und an Polizeibeamte zu übergeben.

Ein Fall des sogenannten „Enkeltricks“ wurde angezeigt, wo der Anrufer sich als Familienmitglied ausgab, welches wegen einer akuten Notlage (Kaution wegen drohender Haft, Geld wegen einem Unfall) Geld benötigt. Auch in diesem Fall war der Plan das Geld und die Wertgegenstände bei den Opfern abzuholen.

Aktuell häufen sich Fälle von sogenannten „Gewinnversprechen“ bei denen den Geschädigten ein hoher Gewinn versprochen wird, für dessen Gewinn aber erst Gebühren zu bezahlen sind. Diese Gebühren sollen die Opfer entrichten in dem sie die Codes von Pay-Karten telefonisch an die Täter übermitteln.

Geschädigte werden gebeten im Zweifelsfall die Polizei über die bekannten Amtsleitungen zu kontaktieren. Die im Display angezeigte Rufnummer der Täter ist in vielen Fällen nicht echt und kann beliebig verändert werden. Auch sollte man nicht der Forderung der Täter nachkommen und während des Gesprächs irgendwelche Tasten des eigenen Telefons betätigen.



Fahren ohne Führerschein, aber dafür mit Betäubungsmitteleinfluss.

Bei einer Verkehrskontrolle in Bendorf wurde festgestellt, dass der 58.-jährige Fahrzeugführer nicht mehr über einen Führerschein verfügt, weil ihm dieser schon vor Jahren gerichtlich wegen seines Drogenkonsums entzogen worden war. Außerdem wurde auch ein aktueller Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Außerdem wurden entsprechende Anzeigen erfasst.



Diebstahl von Verkehrsschildern



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden am frühen Morgen gegen 02:30 Uhr durch Zeugen mehrere jüngere Personen dabei beobachtet, wie sie ein Verkehrsschild mitführen. Später stellte sich heraus, dass dieses Schild von der Straßenbaustelle Hauptstraße/Untere Vallendarer Straße entwendet wurde.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bendorf zu melden.



