Pressebericht der PI Bendorf für das Wochenende 11.02. – 13.02.2022

Grober Unfug. In der Nacht von Freitag auf Samstag entleerten bislang unbekannte Personen Auf der Bleiche und in der Unteren Vallendarer Straße zwei Feuerlöscher vollständig.

Das Löschmittel wurde auf dem Gehweg sowie auf parkenden Fahrzeugen verteilt. Ein Sachschaden konnte nicht festgestellt werden. Die Feuerlöscher wurden vor Ort hinterlassen. Die Polizei ermittelt zur Herkunft der Feuerlöscher und bittet um Hinweise wo diese entwendet worden sein könnten.



Vallendar. Freitagnacht kontrollierten Beamte der Polizei Bendorf auf der B42 in Vallendar einen 27-jährigen PKW-Fahrer. Bei dem Fahrer wurden Beweisanzeichen eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums festgestellt. Ein in der Folge durchgeführter Drogentest verlief positiv, sodass sich der junge Mann wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten hat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.



Bendorf. Vermutlicher Fahrraddiebstahl. In der Samstagnacht stieß ein Funkstreifenwagen in der Engerser Landstraße auf einen polizeibekannten Mann, welcher ein rotes Kinder-/Jugendfahrrad vor sich herschob. Da der Mann keine glaubhaften Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen kann, wurde dieses sichergestellt. Die Polizei Bendorf bittet um Kontaktaufnahme durch den möglichen Eigentümer.



Bendorf. Waffenfund bei Verkehrskontrolle. Im Rahmen einer weiteren Verkehrskontrolle in der Nacht zu Samstag fanden die Polizeibeamten im Zugriffsbereich des Fahrers ein Einhandmesser. Das Messer wurde sichergestellt sowie ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Fahrer eingeleitet.



