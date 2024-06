Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 21.06.2024 – 23.06.2024

Andernach/ Verkehrsunfallflucht zum Nachteil der Stadt Andernach Am 21.06.2024 gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei Andernach eine Verkehrsunfallflucht in der Lohmannstraße in Andernach gemeldet.

Der Mitteiler stellte eine Beschädigung an einem der dortigen Poller fest. Vermutlich fuhr der Verkehrsunfallverursacher beim Ausparken gegen diesen und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum Verkehrsunfallverursacher werden bei der Polizei Andernach entgegengenommen.



Andernach/ Brand eines Müllcontainers bei ABI



Am 22.06.2024 gegen 15:45 Uhr rückte die Feuerwehr Andernach und die Polizei Andernach zu einem brennenden Müllcontainer zum Firmengelände der Andernacher Bimswerke (ABI)aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der hohen Hitze im Container schwieriger. Der Brand wurde letztendlich vollständig gelöscht und es konnte das Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde dabei niemand, der Container jedoch wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Urmitz/ Körperverletzung



Am 23.06.2024 gegen 03:00 Uhr wurde der Polizei Andernach eine betrunkene männliche Person auf einer Feier gemeldet, welcher mehrere Personen geschlagen habe. Der Beschuldigte habe von der Feier über die sozialen Medien Kenntnis erhalten und habe diese daraufhin besucht. Auf der Feier habe der Beschuldigte sich nicht benommen, sodass er dieser verwiesen wurde. Der Beschuldigte kam dem jedoch nicht nach und suchte die Feier erneut auf. Daraufhin sei es zu mehreren Körperverletzungen gekommen. Der Beschuldigte wurde nach der Sachverhaltsaufnahme dem Gewahrsam der Polizei Andernach zugeführt. Zudem wurde dem 27-jährigen Beschuldigten aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Ruhestörungen im Dienstgebiet



Die Polizei Andernach musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu insgesamt 10 Ruhestörungen ausrücken.



