Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 07.03.2024 – 10.03.2024

Plaidt. Trickdiebstahl bei einem Juwelier Am Freitag dem 08.03.2024 kam es gegen 15:15 Uhr in der Hauptstraße in Plaidt zu einem Trickdiebstahl bei einem ortsansässigen Juwelier.

Die beiden Täter, ein Mann und eine Frau im Alter von ca. 40 Jahren, lenkten den Inhaber aufwendig und professionell ab. Unter dem Vorwand Geld holen zu wollen verließ man später das Geschäft. Hierbei bemerkte der Geschädigte das Fehlen einer goldenen Halskette. Die Täter flüchteten sodann fußläufig vom Tatort. Im Nachgang bemerkte der Geschäftsinhaber weiterhin den Fehlbestand eines Goldrings. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.



Mülheim-Kärlich – Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden



Am Samstag dem 09.03.2024 gegen 22:45 Uhr wurde im Industriegebiet Mülheim-Kärlich ein 35 Jähriger Mann aus der VGV Weißenthurm einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnten neben 5g Marihuana, auch eine größere Menge Bargeld und ein Messer aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.



Andernach – gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung



Am Sonntagmorgen des 10.03.2024 gegen 04:05 Uhr wurde der Polizeiinspektion Andernach gemeldet, dass vier Personen ein Auto in der Koblenzer Straße angehalten haben und den Fahrer zusammenschlagen würden. Die unmittelbar eingesetzten Beamten waren sofort vor Ort.

Es konnte ermittelt werden, dass die vier Täter im Alter zwischen 20 und 27 Jahren das vorbeifahrende Auto durch das Betreten der Fahrbahn verlangsamten. Von dort aus warfen sie dann große Kopfsteinpflastersteine auf das Fahrzeug. Als dieses anhielt und die Insassen ausgestiegen sind, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Rahmen derer auch weitere Steine geworfen wurden. Hintergrund der Geschichte war ein Streit zuvor bei der Diskothek Echo. Zwei Fahrzeuginsassen wurden verletzt und mussten im Krankenhaus weiter behandelt werden. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Bei den Tätern wurden Blutproben entnommen.



