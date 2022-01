Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 07.01.2022 – 09.01.2022

Dienstgebiet der PI Andernach (ots) – Am Freitag, den 07.01.2022 gegen 12 Uhr kam es in Bassenheim in der Hospitalstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Das unfallverursachende Fahrzeug, ein schwarzer Audi Kombi mit MYK- Kennzeichen, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise bitte unter 02632/9210 an die Polizeiinspektion Andernach.



In der Zeit vom 06.01.2022, 14:30 Uhr bis 07.01.2022, 11:00 Uhr wurde in Weißenthurm in der Altestraße ein PKW zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise bitte unter 02632/9210 an die Polizeiinspektion Andernach.



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



