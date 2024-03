Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende 15.03.24 – 17.03.24

Im genannten Zeitraum wurde ein geparkter PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern.



Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.



Andernach



Am Freitag, den 15.03.24, kam es gegen 11:00 Uhr in der Vulkanstraße Ecke Aktienstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein PKW Fahrer übersah beim Abbiegen nach links einen bevorrechtigten Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß fiel der Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Andernach



Am Freitag den 15.03.24, wurde von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr eine Kontrollstelle im Hinblick auf die Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der verbotswidrigen Nutzung des Mobiltelefons, sowie Gurtverstößen. Dabei wurden diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin konnte im Rahmen der Kontrollstelle ein E-Scooter kontrolliert werden, bei welchem der Versicherungsschutz abgelaufen war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Andernach



Am Samstag, den 16.03.24, kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Koblenzer Straße. Während der Anzeigenaufnahme konnte festgestellt werden, dass beim Beschuldigten deutlicher Atemalkoholgeruch wahrnehmbar war. Der Beschuldigte fuhr mit seinem Fahrrad zum Tatort. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab über 2,5 Promille. Da der Beschuldigte mit dem Fahrrad zum Tatort fuhr, lag somit eine Trunkenheitsfahrt vor und er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Kettig



Am Sonntag, den 17.04.24, kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz. Ein alleinbeteiligter PKW Fahrer verlor kurz vor der Kettiger Hangbrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Der PKW Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Der PKW Fahrer wurde schwerverletzt durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten beim Fahrer Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ihm wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Darüber hinaus konnte im PKW noch eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell