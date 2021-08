Pressebereicht der PI Bendorf für das Wochenende 06.08. – 08.08.2021

Der deutlich alkoholisierte Fahrzeugführer verletzte sich leicht und sollte zur Behandlung und Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht werden. Damit war der Fahrer jedoch nicht einverstanden – er sperrte sich und beleidigte die Beamten. Zu der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwarten ihn jetzt noch weitere Anzeigen wegen Widerstand und Beleidigung.



Unwetter – Starkregen



In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 23:30 Uhr durch Starkregen und Wind zu mehreren Umweltereignissen.

Mehrere Bäume stürzten im Bereich Vallendar um. Ein Baum fiel auf vier auf einem Privatparkplatz geparkte PKW und beschädigte diese stark. Die L308 von Vallendar in Richtung Höhr-Grenzhausen musste für ca. zwei Stunden, die B42 in Höhe des Bahnhofs Vallendar kurzzeitig gesperrt werden. Großes Glück hatte eine Familie in Vallendar, die sich noch in ihrem PKW befand, als ein Baum darauf stürzte. Alle Personen konnten durch die Feuerwehr unverletzt aus dem beschädigten Fahrzeug befreit werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622-9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell