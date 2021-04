Presseaufruf Polizei Andernach, 20.04.2021, Verkehrsunfallflucht in Sankt Sebastian

Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug, wurde am

heutigen Morgen, in der Hauptstraße, ein abgestellter Pkw VW Golf

beschädigt. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden im unteren

4-stelligen Bereich. Der Unfallverursacher hatte sich nach dem

Zusammenstoß von Unfallstelle entfernt.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



