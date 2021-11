Prävention vor Ort: Polizisten beraten in Feyen zu Einbruchsschutz und Betrugsdelikten

An unserem Infostand können Sie versuchen, ein Fenster aufzuhebeln Darüber hinaus beraten unsere Polizeibeamten Sie in Sachen Call-Center-Betrug.



Außerdem klären wir Sie darüber auf, wie Sie sich vor den aktuellen dubiosen Geschäftsmethoden vermeintlich seriöser Pelz- und Goldankäufer, Polstereien und Teppichreinigern schützen können.



Wir laden Sie am Mittwoch , den 10.November 2021 an unseren polizeilichen Infostand in Trier-Feyen ein.



Unser Team steht für Sie von 10 Uhr bis 14 Uhr auf dem Gelände des Einkaufszentrums Castelnauplatz 3, in Trier-Feyen zur Verfügung. Verbinden Sie doch ihren Einkauf mit einen Zwischenstopp am Infostand der Polizei. Wir beraten Sie gerne.



