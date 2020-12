Poserszene in Trier – Polizeiinspektion zieht positives Fazit zum „Saisonende“

Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 08:51 Uhr





Bereits seit den Sommermonaten setzt die Polizeiinspektion Trier ihre neu entwickelte Einsatzkonzeption um. Über 170 Beanstandungen bei Kontrollen sogenannter „Autoposer“ und -Tuner haben die Beamt*innen seitdem festgestellt. Einige dieser Kontrollen erfolgten aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung.



Die Mehrzahl der betroffenen Fahrzeugführer zeigte sich bei den Kontrollen einsichtig und fiel danach nicht erneut wegen illegaler Veränderungen an ihrem Fahrzeug auf.



Unbelehrbare Fahrzeugführer, die vor allem durch rücksichtsloses, sozialschädliches, teils sogar riskantes und verkehrsgefährdendes Posingverhalten auffallen, erwarten auch zukünftig entsprechende Verfahren. Die Folgen solchen Verhaltens können von Bußgeldern und strafrechtlichen Konsequenzen bis zur Entziehung der Fahrerlaubnis und der Einziehung des Tatfahrzeuges reichen.



Die Polizei wird weiterhin konsequent gegen solches Verhalten, insbesondere verkehrsgefährdende Fahrverhalten und Manipulationen an Kraftfahrzeugen, vorgehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell