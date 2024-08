Anzeige

Der 87-jährige Unfallverursacher fuhr aus dem Bopparder Hamm aus und wollte nach links auf die B9 in Richtung Koblenz einbiegen. Hierbei unterschätzte er die Geschwindigkeit eines von Koblenz kommenden bevorrechtigten PKW, sodass es zum Unfall kam.



Von den fünf Insassen des PKW wurden vier leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.



Vor Ort befanden sich außerdem starke Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber.



Durch den Unfall mussten die PKW abgeschleppt werden. Die B9 war an der Unfallörtlichkeit für 2,5h voll gesperrt. Es kam zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.



