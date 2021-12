Poller herausgerissen

Am Freitag Abend erlangte die Polizei Boppard Kenntnis über eine Sachbeschädigung im Bereich der Lindenstraße in Emmelshausen.

Hier wurden mutwillig mehrere Poller aus der Verankerung gerissen und in eine angrenzende Hecke geworfen.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich zeitnah mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.



