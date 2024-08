Polizistin verletzt nach Verfolgung von Fahrer eines E-Scooters

Am gestrigen Montag, den 12.08.2024 gegen 23:30 Uhr konnte der Fahrer eines E-Scooters ohne Kennzeichen in der Moselweißer Straße in Koblenz festgestellt werden.

Die Streifenwagenbesetzung wollte ihn daraufhin einer Kontrolle unterziehen und gab dem Fahrer entsprechende Anhaltesignale. Dieser ignorierte die Zeichen und setzte zur Flucht an, die sich durch eine Vielzahl an Straßen im Rauental zog, bevor eine Kollegin ihn sich schließlich fußläufig auf dem Gehweg zum Anhalten aufforderte.



Der 14-jährige Beschuldigte fuhr auf die Polizistin zu und stieß mit dieser zusammen. Die Beamtin erlitt durch den Aufprall mehrere Platz- und Schürfwunden sowie eine Prellung des Jochbeins. Der 14-Jährige, der seine Flucht im Anschluss zu Fuß fortsetzte, konnte schließlich nach Zeugenhinweisen in einem nahegelegenen Garten lokalisiert werden.



Gegen ihn wurden Strafanzeigen u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz erfasst. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte seiner Mutter übergeben.



