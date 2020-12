Polizeipräsidium Trier zieht positives Fazit aus Corona-Kontrollen am Wochenende

Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 11:30 Uhr

Vielfach fanden die Kontrollen als gemeinsame Einsätze mit den originär zuständigen Ordnungsämtern statt.



In der Summe zählten die Polizeibeamt*innen über das gesamte Wochenende 204 Verstöße, bei denen in 159 Fällen die Mund-Nasen-Bedeckung nicht oder nicht richtig getragen wurde. In weiteren 37 beanstandeten Situationen hielten Angetroffene den erforderlichen Mindestabstand nicht ein. Der weit überwiegende Teil der Angesprochenen zeigte sich einsichtig und hielt sich nach der Kontrolle an die vorgeschriebenen Regeln.



Im Fazit attestieren die Einsatzkräfte der Bevölkerung ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Solidarität. Sie berichten von einem ruhigen Kontrollwochenende, einer hohen Akzeptanz der Schutzmaßnahmen beim Aufenthalt in der Öffentlichkeit und überwiegend entspannten Bürgerkontakten.



