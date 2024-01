Polizeipräsidium Trier verstärkt Präventionsstreifen und Einbruchschutzberatungen vor Ort

Flyer Polizeipräsidium Trier Foto: Polizeipräsidium Trier



Sie suchen gezielt das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern und informieren darüber, wie sie sich vor Einbrüchen schützen können und bieten kostenlose, individuelle Beratungen vor Ort an.



Hintergrund:



Einbrüche nehmen in der dunklen Jahreszeit besonders zu.

Die Monate Oktober, November, Dezember und Januar sind von Einbrüchen am häufigsten betroffen.



Die Sicherung von Objekten spielt eine entscheidende Rolle.

Neben technischen und mechanischen Vorkehrungen betont die Polizei die Bedeutung des richtigen Verhaltens.

Dazu gehören u. a. das Abschließen von Fenstern und Türen sowie die Simulation von Anwesenheit, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.



Sie möchten wissen, ob ihr Haus einbruchssicher ist und welche Schutzvorkehrungen Sie treffen können?

Sprechen Sie unsere Kolleginnen und Kollegen unmittelbar an.



Das Polizeipräsidium Trier appelliert unter dem Motto „Aufmerksamer Nachbar“ an die Zusammenarbeit der Menschen untereinander, aber auch mit der Polizei, um gemeinsam für mehr Sicherheit in den Wohngebieten zu sorgen.



Für weitere Informationen und Einbruchschutzberatungen wenden Sie sich an:



Polizeipräsidium Trier



Zentrale Prävention

Gneisenaustraße 40

54294 Trier



Telefon: 0651 20157566



E-Mail: beratungszentrum.trier@polizei.rlp.de



