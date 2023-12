Polizeipräsidium Trier setzt sich im Kampf gegen Callcenter-Betrug ein

Polizeibeamter überreicht Aufkleber Foto: Polizeipräsidium Trier

110 wählen„ sowie informative Aufsteller verteilt.



Diese Aktion hat zum Ziel, insbesondere ältere Menschen und Senioren über betrügerische Anrufe aufzuklären und das richtige Verhalten in solchen Situationen zu vermitteln.



Um eine möglichst breite Streuung der Präventionsmaterialien zu erreichen, wurden heute in der Trierer Innenstadt die Aufsteller an Pflegeheime, Apotheken und andere Institutionen verteilt. Dies ermöglicht es den Menschen, mit älteren Personen in Kontakt zu kommen und ihnen die Präventionshinweise der Polizei weiterzugeben.



Der Aufkleber ist speziell für Telefone konzipiert und soll älteren Menschen helfen, sich bewusst zu werden, wenn betrügerische Anrufe eingehen.



Die Präventionsmaterialien wurden von der Bevölkerung dankend angenommen, und viele zeigten Interesse daran, sie an ihre Verwandten, Nachbarn und Senioren weiterzugeben.



Für das Polizeipräsidium Trier war es von großer Bedeutung, im Rahmen der Präventionsstreife direkten Kontakt zu den Menschen herzustellen und das Bewusstsein für Betrugsanrufe zu stärken.



“Callcenter-Betrug ist eine wachsende Bedrohung, insbesondere für ältere Menschen. Mit unserer Präventionskampagne wollen wir die Menschen über die Risiken informieren und ihnen Tipps an die Hand geben, wie sie solchen Betrügern entgegenwirken können. Die Verteilaktion heute war ein voller Erfolg, und wir hoffen, dass wir durch das gemeinsame Engagement der Bevölkerung und der Polizei einen wirksamen Schutz vor Callcenter-Betrug aufbauen können", sagt KHK Sascha Lerchner von der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier.



Das Polizeipräsidium Trier dankt der Bevölkerung für ihre Unterstützung und ermutigt alle Bürgerinnen und Bürger, weiterhin wachsam zu sein und verdächtige Anrufe der Polizei zu melden. Bei Fragen oder für weitere Informationen steht die Polizei gerne zur Verfügung.



