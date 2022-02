Polizeipräsidium Koblenz probt für besondere Einsatzlage – Erhöhte Polizeipräsenz in Andernach kein Grund zur Beunruhigung

Aktuell (Do. 17.02.2022, ab 16:30 h) findet im Stadtgebiet von Andernach eine Übung des Polizeipräsidiums Koblenz statt, welche bis in die frühen Abendstunden andauern wird.

Andernach (ots).



Im Rahmen der Einsatzübung wird das Einrichten und Betreiben einer Kräftesammelstelle geprobt.

Hierbei gilt es unter Berücksichtigung eines fiktiven Szenarios die zur Lagebewältigung erforderlichen Einsatzkräfte zu alarmieren und an einer festgelegten Örtlichkeit zusammenzuführen.

An der Kräftesammelstelle muss dann durch die Einsatzleitung gewährleistet werden, dass zeitnah eine Gesamtübersicht über die verfügbaren Kräfte geschaffen wird und diese über den Sachstand informiert und entsprechenden Aufgabenbereichen zugewiesen werden.



Es wird darauf hingewiesen, dass es in Andernach und im städtischen Umfeld zeitweise zu einer größeren Polizeipräsenz kommen kann.

Diese wird jedoch auf die laufenden Übungstätigkeiten zurückzuführen sein und stellt daher keinen Grund zur Besorgnis dar.



