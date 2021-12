Polizeipräsidium Koblenz bereitet sich auf den Jahreswechsel vor

Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Koblenz werden im gesamten Zuständigkeitsbereich in der Silvesternacht verstärkt Präsenz zeigen um – gemeinsam mit den kommunalen Ordnungsbehörden – eine größtmögliche Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten.





Hierbei wird das Polizeipräsidium Koblenz zusätzlich von Polizeikräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt.



Im Focus werden insbesondere öffentliche Straßen und Plätze sein, an denen in den Vorjahren traditionell viele Feiernde zusammengekommen waren und wo es zu Vandalismus und Rohheitsdelikten kam. Hier werden verstärkt Kontrollen durchgeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell