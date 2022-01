Polizeipräsidium bietet Online-Berufsorientierungsveranstaltung zum Polizeiberuf an

Am Mittwoch, 26. Januar, von 18 bis 20 Uhr, informiert Einstellungsberater Manuel Müller in einer digitalen Berufsorientierungsveranstaltung über die vielen interessanten Möglichkeiten, die der Beruf der Polizeibeamtin oder des Polizeibeamten bietet.



Im Rahmen der zweistündigen Online-Veranstaltung werden neben den Einstellungsvoraussetzungen und dem Ablauf des dreijährigen Studiums auch die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten des Polizeiberufs dargestellt. Dazu werden Beamtinnen und Beamte des Streifendienstes und der Kriminalpolizei ihre Arbeit vorstellen. Studierende der Hochschule der Polizei werden über den Studienalltag berichten.

Das Beratungsangebot richtet sich an Oberstufenschülerinnen und-schüler sowie junge Menschen mit vergleichbarem Bildungsabschluss, wie Meister, Techniker, Fachwirte oder mit anderen qualifizierten Abschlüssen. Informationen hierzu gibt es auf https://s.rlp.de/Qq0C8



Die Veranstaltung wird über ein Videokonferenzsystem stattfinden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten hierzu vor der Veranstaltung via E-Mail einen Link, über den sie sich in den Raum einwählen können. Eine Teilnahme ist sowohl mit PC, als auch mit Tablet oder Smartphone möglich. Für eine Teilnahme am PC ist ein Headset oder alternativ ein Mikrofon mit Lautsprechern erforderlich.



Da die Teilnahmezahlen begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung an die Adresse PPTrier.Einstellungen@polizei.rlp.de erforderlich.

Einstellungsberater Manuel Müller ist über die o.a. Email-Adresse oder telefonisch unter 0651/9779-1234 erreichbar. Weitere Informationen unter www.polizei.rlp.de/karriere



