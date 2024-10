Polizeipräsidentin Anja Rakowski begrüßt 38 neue Polizeibeamtinnen und -beamte im Polizeipräsidium Trier

Anzeige

„Wir brauchen Sie – die Menschen in der Region brauchen Sie!“



27 Polizeikommissarinnen und -kommissare kamen unmittelbar von der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz nach Trier. Sie hatten Ende September ihr dreijähriges Bachelorstudium abgeschlossen und werden ab sofort im „echten Polizeidienst“, im Wechselschichtdienst ihrer jeweiligen Dienststellen, eingesetzt.



Sie alle seien sehr gut ausgebildet, sagte die Polizeipräsidentin, und bereit für den Polizeidienst mit den und für die Menschen in der Region. Aber auch, wenn die jungen Polizistinnen und Polizisten nun nicht mehr für ihre Prüfungen „büffeln“ müssten, so würden sie doch täglichen Lernprozessen, insbesondere in den ersten Wochen und Monaten, ausgesetzt. Frau Rakowski ermutigte die Berufsanfänger, Fragen zu stellen, ihre Kolleginnen und Kollegen sowie die Vorgesetzten zu löchern, um schnell Fuß zu fassen.



Weitere 10 neue Mitarbeitende, die bereits über mehrjährige Erfahrung in ihren bisherigen Arbeitsbereichen verfügen, wurden von anderen Polizeibehörden des Landes zum PP Trier versetzt. Ihre Erfahrungen aus anderen Behörden und dienstlichen Kontexten, lud die Behördenleiterin ein, sollten sie gewinnbringend mit in ihre neuen Dienststellen nehmen.



„Zeigen Sie sich den Bürgerinnen und Bürgern freundlich und hilfsbereit zugewandt. Scheuen Sie sich aber andererseits nicht, erforderliche Ermittlungen und polizeiliche Maßnahmen konsequent und nachdrücklich durchzusetzen. Und vor allem – passen Sie auf sich auf“, schloss die Polizeipräsidentin ihre Begrüßungsansprache.



Zum Kennenlernen stellte Frau Rakowski den „Neuen“ einige wichtige Führungskräfte und Ansprechpartner der Behörde vor, so unter anderem die Personalvertretungen.



Für diese richtete der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats im PP Trier, Peter Kretz, das Wort an die Kolleginnen und Kollegen. Auch er hieß sie herzlich willkommen und gratulierte den Hochschulabsolventen. Aus Sicht der Personalvertretungen bot er deren jederzeitige Unterstützung an, wies auf die Eigenheiten der Dienstverrichtung im Präsidialbereich Trier hin und wünschte den Beamtinnen und Beamten, dass sie immer gesund aus ihren Diensten zu ihren Familien zurückkehren mögen.



