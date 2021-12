Polizeipräsident verleiht Bürgerurkunde

Am 07. Dezember 2021 fand im Polizeipräsidium Koblenz die feierliche Verleihung einer Bürgerurkunde an einen äußerst vorbildlich handelnden Bürger statt.



Der 52-Jährige befand sich am 29. November 2021 zum Weihnachtsshopping in der Koblenzer Innenstadt. Er beobachtete einen jungen Mann, welcher zuvor in einem Bekleidungsfachgeschäft eine große Tasche mit Kleidung entwendet hatte und entschloss sich umgehend, die Verfolgung aufzunehmen.



Er folgte dem Beschuldigten durch weite Teile der Innenstadt bis zum Hauptbahnhof. Dort sprach er den Beschuldigten an und hielt ihn fest. Dieser beleidigte ihn unmittelbar, schlug ihm ins Gesicht und biss ihm die Hand. Dies hielt den mutigen Zeugen nicht davon ab, den Ladendieb weiterhin bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten und damit diese Straftat zu klären.



Für den professionellen Einsatz unter Inkaufnahme einer eigenen Verletzung wurde daher durch die Polizeiinspektion Koblenz 1, stellvertretend für Herrn Polizeipräsident Karlheinz Maron, höchster Respekt und große Anerkennung für diese ausgezeichnete Zivilcourage ausgesprochen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell