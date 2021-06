Polizeioberrat Christian Hamm ist neuer Leiter der Polizeiinspektion Trier

Hamm tritt die Nachfolge von Polizeidirektor Dietmar Braun an, der am 1. März die Leitung der Polizeidirektion Wittlich übernommen hatte.

Polizeioberrat Christian Hamm wurde im November 2000 in den Polizeidienst eingestellt. Nach Abschluss des Studiums und ersten Berufsjahren im polizeilichen Einzeldienst bei verschiedenen Dienststellen im Land, begann er 2012 die Ausbildung für den Höheren Polizeidienst. Dieses Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster beendete er 2014. Nach Abschluss seines Studiums lehrte Hamm als Dozent an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am Flughafen Hahn und war für die Ausbildung des polizeilichen Nachwuchses mitverantwortlich. Zudem leitete er den Masterstudiengang an der Hochschule. Zum 1. März 2018 übernahm Hamm die Leitung der Polizeiinspektion Bitburg. Ab dem 1. Juni 2021 leitet er nun die Polizeiinspektion Trier und ist gleichzeitig stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Trier. Polizeivizepräsident Ankner wünschte „dem Neuen“ viel Erfolg an seiner neuen Wirkungsstätte und bedankte sich bei der stellvertretenden Leiterin der Polizeiinspektion Trier, Erste Polizeihauptkommissarin Sigrid Herz, die in den zurückliegenden Monaten die Dienststelle geführt hatte.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell