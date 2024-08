Polizeilicher Einsatz auf dem Weinfest in Briedel – Zeugenaufruf

In der Nacht zum Sonntag, dem 21. Juli, ist es um kurz nach Mitternacht auf dem Weinfest in Briedel aufgrund von Pöbeleien von mehreren Personen, die der rechten Szene zuzuordnen sein dürften, zu einem polizeilichen Einsatz gekommen.

Der Meldung nach, sollten die Personen für die Öffentlichkeit sichtbare Hakenkreuz- sowie ähnlich verbotene Tätowierungen getragen haben.

Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ist gegen bislang unbekannte Personen eingeleitet worden.



Es konnte lediglich ein Teil der Gruppe identifiziert werden. Diesen sind durch die Einsatzkräfte Platzverweise erteilt worden.

Im Zuge dessen ist es in der Moselstraße zu Widerstandshandlungen gegen die Vollstreckungsbeamten gekommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, die zu den Vorfällen sachdienliche Angaben zu den Personen, entsprechenden öffentlich gezeigten Tätowierungen sowie zu der Widerstandshandlungen machen können.

Zeugen werde gebeten, sich unter 06542-98670 mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zusetzen.



