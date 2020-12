Polizeiliche Prävention: Einbruchschutzberater führen 25 Aufklärungsgespräche

Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 09:41 Uhr

Idar-Oberstein (ots) – „Der Herbst ist da.“ Der Beginn der dunklen Jahreszeit bedeutet allerdings erfahrungsgemäß auch, dass die Zahl der Einbrüche wieder steigt.



Deshalb waren gestern im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Idar-Oberstein die Fachberater*innen der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Trier mit Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterwegs.



Die Polizeibeamt*innen gingen dabei in den Ortsteilen Göttschied, Kirschweiler, Herborn und Veitsrodt Fußstreife in den Wohngebieten. In 25 persönlichen Gesprächen gaben die Fachleute für Einbruchschutz Hinweise zum Schutz vor ungebetenen Gästen.



Zusätzlich verteilten sie an mehr als 100 Haushalte Broschüren zum Thema Einbruchschutz und hinterließen Postkarten zur kostenlosen polizeilichen Einbruchschutzberatung.



Die Präventionsbesuche werden in den kommenden Wochen im gesamten Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Trier fortgesetzt.



Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter http://www.einbruchschutz-rlp.de/.



