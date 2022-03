Polizeiliche Kriminalstatistik der Polizeiautobahnstation Schweich

Aufgrund der noch andauernden Corona-Pandemie, jedoch mit teilweisen Lockerungen, ist im Vergleich zum Vorjahr die Zahl leicht um 12 Strafanzeigen von 203 auf 215 Fälle und damit um ca.6 % gestiegen.

Die Aufklärungsquote (AQ) sank dagegen leicht um 1,4 % von 67% auf nunmehr 65,6% an.



Mit weitem Abstand wurden wie in den Vorjahren mit 65 Fällen Nötigungsdelikte im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht, wobei in

83,1 % der Fälle ein Tatverdächtiger namentlich ermittelt werden konnte. Somit konnten über 4 von 5 Strafanzeigen in diesem Deliktsfeld aufgeklärt werden.



Erwartungsgemäß aufgrund der teilweisen Lockerungen und der steigenden Kraftstoffpreise hat sich die Zahl der Tankbetrügereien wieder von 27 Fällen in 2020 auf 41 Fälle in 2021 zum Nachteil der Autobahnraststätten erhöht. Hier stieg erneut die Aufklärungsquote gering 55,6% auf nunmehr 56,1%. Dies liegt u.a. an verbesserter Ermittlungsansätzen dank neuer Videotechnik der Autobahnraststätten.



Leider hat sich der Trend der Vorjahre bei den Diebstählen an/aus Kfz, bei denen es sich in 2020 nur noch in 6 Fällen um Dieseldiebstahl aus LKW handelte, wieder umgekehrt. Hier stieg die Zahl von 6 auf 25 Fälle stark an.



Leicht rückläufig war auch wieder die Anzahl der Rauschgiftdelikte, die von 16 auf 14 Fälle fiel. Beleidigungsanzeigen sind mit einem leichten Anstieg von 12 auf 15 verzeichnet.



Alle 14 Fälle der Urkundenfälschung, was 6 Fälle weniger als in 2020 bedeutet, konnten aufgeklärt werden. Hier wurde die unzulässige Verwendung von amtlichen Kennzeichen an fremden Fahrzeugen festgestellt, aber auch etliche Dokumentenfälschungen konnten erkannt werden.



Neben den vorgenannten Delikten aus der polizeilichen Kriminalstatistik wurden in 2021 außerdem folgende Verkehrsstraftaten registriert:



73 Fälle Fahren ohne Fahrerlaubnis( -23 im Vergleich zu 2020)

23 Fälle Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz( +10)

26 Fälle Straßenverkehrsgefährdung nach § 315 c StGB( +15)

24 Fälle Führen eines Fzgs unter Alkohol-/Drogeneinfluss( +4)



Hinzu kamen 37 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.



