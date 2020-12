Polizeiinspektion verlässt die Südallee und bezieht neues Dienstgebäude in der Kürenzer Straße

Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 16:21 Uhr





Darauf folgten die polizeitechnische Ausrüstung und die sukzessive Möblierung des neuen Gebäudeteils, das insbesondere die Polizeiinspektion (PI) Trier aufnehmen wird. Dieser Neubau ist nun soweit eingerichtet, dass die Bediensteten der PI Trier am Montag, 12. und Dienstag, 13. Oktober, dort einziehen können.



Während des Umzugs der größten Trierer Polizeidienststelle aus der Südallee in die Kürenzer Straße kommt es zu Veränderungen der Erreichbarkeit der Dienststelle.



Am Montag, 12. Oktober, werden die Bürger*innen gebeten, sich für dringende persönliche Anzeigen in der Zeit zwischen 7 und 19 Uhr und am Dienstag, 13. Oktober, zwischen 7 und 14 Uhr, an die Polizeiwache Innenstadt, Salvianstraße 9, zu wenden. Telefonisch ist die Polizeiinspektion Trier unter der Nummer 0651/9779-3200 erreichbar.



Für die Dauer des Umzuges können während der allgemeinen Bürozeiten weder auf der bisherigen Dienststelle in der Südallee, noch im neuen Dienstgebäude in der Kürenzer Straße Anzeigen erstattet werden.



Die polizeiliche Präsenz im Zuständigkeitsbereich der PI Trier wird jedoch auch während des Umzuges vollumfänglich gewährleistet, um alle anfallenden Einsätze zeitnah übernehmen und bearbeiten zu können.



In der Nacht von Montag auf Dienstag ist die Polizeiinspektion in der Südallee besetzt und unter der bisherigen Telefonnummer 0651/9779-3200 erreichbar.



Alternativ können Anzeigen und Hinweise über die Online-Wache der rheinland-pfälzischen Polizei bequem von zuhause oder unterwegs über die Internet-Adresse www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ eingereicht werden.



Der Notruf 110 steht uneingeschränkt für Notfälle zur Verfügung.



Ab Dienstag, den 13. Oktober, 14 Uhr, stehen die Beamt*innen der PI Trier den Bürger*innen in den neuen Räumen in der Kürenzer Straße 3 wie gewohnt zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell