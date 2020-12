Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers: Am Mittwochabend den 25.11.2020 gegen ca. 18:40 Uhr kam es in der Ortslage Mutterschied zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers.

Ein größerer Lkw, vermutlich mit grauer Plane, wollte aus der Straße „Riesweiler Weg“ in die Straße „In der Hohl“ einbiegen. Hierbei fuhr der Fahrer vermutlich zu eng in die Straße ein und beschädigte dabei ein Verkehrsschild und eine Mauer. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern, von der Unfallstelle.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern, Tel: 06761/921-0



